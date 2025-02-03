Mash: Взрыв в ЖК «Алые паруса» был покушением на главу Федерации бокса ДНР
Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве якобы был покушением на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в соцсети.
— Взрыв в «Алых парусах» — предварительно, покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию. Он в розыске на Украине, раньше у него было украинское гражданство, — пишет Telegram-канал Mash.
Саркисян якобы занимался подготовкой бойцов Вооруженных сил России в Горловке (ДНР). По неподтвержденным данным, 4 декабря 2024 года ему предъявили обвинение на Украине за участие в вооруженных формированиях, которые вели боевые действия против Вооруженных сил Украины.
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Взрывное устройство было спрятано под потолком в подъезде дома. Детонация произошла, когда в здание зашел один из жильцов с охранниками. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.