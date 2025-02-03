Установлена личность одного из пострадавших при взрыве в «Алых парусах» в Москве

Один из пострадавших в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве — 49-летний Олег К., который находился в базе украинского «Миротворца». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в июле 2024 года в проукраинских каналах публиковались угрозы его жизни и здоровью. За что именно мужчину внесли в базу — не уточняется.

Как ранее сообщали СМИ, неустановленное взрывное устройство сработало в ЖК «Алые паруса». В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. Как писал Mash, трое выживших находятся в реанимации.

Названа причина взрыва в элитном ЖК в Москве

Сейчас на месте продолжают работать саперы, которые осматривают здание. На место прибыл вертолет санитарной авиации. Возбуждено уголовное дело, правоохранители рассматривают версию покушения.