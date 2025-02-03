Появились кадры с места взрыва в элитном ЖК в Москве

На месте взрыва в столичном элитном ЖК «Алые Паруса» работают саперы. Они осматривают подземный паркинг и проверяют автомобили, передает Telegram-канал Readovka.

Возле поврежденного взрывом холла дежурят сотрудники МЧС и полиции. Кроме того, туда прибыли кареты скорой помощи. По данным СМИ, пострадавшими числятся 44-летняя Дарья К., 41-летний Сергей Ш. и 50-летний Игорь А. Личность других пострадавших пока установить не удалось.

Как сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело.

Mash пишет, что, по предварительным данным, взрыв в «Алых парусах» — покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Telegram-канал отметил, что мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию.