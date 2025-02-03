СМИ: Над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве находится частная школа
Над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве располагалась частная школа. Дети сильно испугались, их вывели на улицу. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в соцсети.
— Взрыв произошел в четвертом корпусе «Алых парусов» — прямо над местом ЧП частная школа. Ребята страшно испугались, их почти сразу вывели на улицу, — пишет Telegram-канал Readovka.
О состоянии детей информации не поступало. Также официального подтверждения, что частная школа находится непосредственно над местом взрыва не было.
Взрыв в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Взрывное устройство было спрятано под потолком в подъезде дома. Детонация произошла, когда в здание зашел один из жильцов с охранниками. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.