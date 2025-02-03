Над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве находится частная школа

Над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве располагалась частная школа. Дети сильно испугались, их вывели на улицу. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в соцсети.

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— В з р ы в п р о и з о ш е л в ч е т в е р т о м к о р п у с е « А л ы х п а р у с о в » — п р я м о н а д м е с т о м Ч П ч а с т н а я ш к о л а . Р е б я т а с т р а ш н о и с п у г а л и с ь , и х п о ч т и с р а з у в ы в е л и н а у л и ц у , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л Readovka.

О состоянии детей информации не поступало. Также официального подтверждения, что частная школа находится непосредственно над местом взрыва не было.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Взрывное устройство было спрятано под потолком в подъезде дома. Детонация произошла, когда в здание зашел один из жильцов с охранниками. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.