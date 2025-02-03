На месте ЧП в ЖК "Алые паруса" работают саперы и кинологи

Сапёры проверяют подземный паркинг ЖК «Алые паруса», где произошёл взрыв. Они ищут подозрительные предметы и машины, которые не принадлежат местным жителям. После взрыва погиб один человек, еще четверо пострадали. Один из пострадавших - создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он занимался подготовкой российских бойцов для зоны СВО. На Украине Саркисян находится в розыске. Оперативные службы сообщают, что покушение было заказным и тщательно спланированным, сообщают оперативные службы. Мощность взрывного устройства, сработавшего в ЖК «Алые паруса», составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и другие специалисты.