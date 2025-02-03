СК возбудил уголовное дело о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

По факту взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

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На место происшествия прибыла оперативная группа, криминалисты осматривают место происшествия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП. Прокуратура Москвы взяла расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на первом этаже в холле одного из корпусов. По предварительным данным, пострадали пять человек.