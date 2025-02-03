Названа причина взрыва в элитном ЖК в Москве

В столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, взрыв произошел в холле дома. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело. При этом статья пока не уточняется.

По данным телеканала «360», взрыв случился в доме №77. Также отмечалось, что на место выехали несколько машин скорой помощи.

СК возбудил уголовное дело о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

Mash утверждает, что взрыв произошел в 9:45. По данным Telegram-канала «112», его зафиксировали, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Мужчина погиб, утверждает источник.

Напомним, что 17 декабря в результате взрыва в Москве погиб глава войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта. Им оказался мужчина, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в 100 тысяч долларов и выезд в ЕС. Позднее, 16 января, стало известно о еще двух фигурантах дела.