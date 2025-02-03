Взрыв произошел в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве

Взрыв произошел в элитном ЖК «Алые Паруса» на улице Авиационной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным телеканала «360», погиб один человек.

По информации канала, инцидент случился в доме №77. Утверждается, что пострадали по меньшей мере три человека — среди них есть женщина и мужчина. На место выехали несколько машин скорой помощи.

Mash утверждает, что пострадали по меньшей мере пять человек. Взрыв произошел в 9:45. По предварительной информации, речь идет о самодельном взрывном устройстве.

По информации Telegram-канал Shot, правоохранители рассматривают версию о покушении. Позвонивший в полицию человек заявил о взрыве гранаты. Среди пострадавших — жители дома и консьерж.

Напомним, что 17 декабря в результате взрыва в Москве погиб глава войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта. Им оказался мужчина, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в 100 тысяч долларов и выезд в ЕС. Позднее, 16 января, стало известно о еще двух фигурантах дела.