Десятки автобусов сняли у российского завода после сигнала тревоги

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Десятки автобусов с зашторенными окнами сняли у газового завода в Оренбурге. Кадры публикует Telegram-канал «UTV Оренбург».

Известно, что пробка образовалась после объявления на предприятии сигнала тревоги на фоне возможной атаки беспилотного летательного аппарата. Использовались ли автобусы для эвакуации сотрудников предприятия, не уточняется.

В ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников.

Ранее российский политолог Сергей Марков связал массированную атаку ВСУ на российские нефтезаводы с мирными переговорами.