Российский турист пропал у озера Рица в Абхазии

Российский турист пропал без вести в окрестностях озера Рица в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Восемь спасателей ищут жителя Тюменской области Берестнева А. С., 1986 года рождения. Они получили сигнал о его исчезновении в ночь на 2 февраля.

Как сообщил ТАСС, Берестенев поднялся на озеро Рица с рюкзаком вечером 31 января. В администрации Рицинского национального парка ему дали ночлег.

Отмечается, что ночью россиянин приходил к сотрудникам парка за сигаретами, а утром его не оказалось на месте ночлега. При этом там нашли его деньги и документы.

« Я л и ч н о с о о б щ и л о б э т о м в М Ч С , и с т о г о в р е м е н и с п а с а т е л и М Ч С в м е с т е с н а ш и м и с о т р у д н и к а м и в е д у т п о и с к р о с с и я н и н а » , — р а с с к а з а л д и р е к т о р п а р к а А д а м у р Б а г а т е л и я .

По словам видевших Берестнева, он выглядел потерянным.

В декабре другой российский турист пропал без вести в Гоа при странных обстоятельствах. Он ушел из номера без денег и телефона и не вернулся.