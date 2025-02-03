Директора гостиницы на Камчатке расстреляли на рабочем месте

В понедельник, 3 февраля, в Петропавловске-Камчатском был убит директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов. Об этом сообщает агентство «Камчатское время».

По данным агентства, в 45-летнего директора стреляли в его рабочем кабинете, расположенном на втором этаже гостиницы. Предполагаемый убийца задержан.

Как рассказал порталу «Камчатка-Информ» источник в правоохранительных структурах региона, орудием убийства, по предварительным данным, стал охотничий самозарядный карабин «Вепрь». По данным издания, стрелял один из соучредителей гостиничного комплекса, который решил «выяснить отношения» с директором.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что по делу об убийстве гендиректора гостиничного комплекса был задержан 67-летний соучредитель компании. По данным СК, его мотивами стали личная неприязнь и «конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью».

Мужчина сообщил о совершенном им преступлении в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Гостиничный комплекс «Петропавловск» расположен рядом с деловым центром города и в 15 минутах от исторического центра. Комплекс был введен в эксплуатацию в 1987 году. Гостиница рассчитана на более чем 150 постояльцев.