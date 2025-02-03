URA.RU: у бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн

Екатеринбургский бизнесмен стал жертвой мошенников, которые заказали у него беспилотники якобы на нужды армии России на сумму в 20 млн рублей и украли товар.

У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн
© РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

Пару недель назад к предпринимателю обратился неизвестный из Красноярска. Он заявил о желании приобрести 45 квадрокоптеров и отправить их в зону СВО. Бизнесмен ответил, что отправит дроны с московского склада в Екатеринбург. При этом он сказал, что сам их заберёт.

1 февраля бизнесмену пришло уведомление, что груз выдан. Мужчина ничего не получал.

«Оказалось, что «покупатель» забрал товар по поддельному паспорту на имя Владислава», поделился собеседник.

Автомобиль, при помощи которого злоумышленники вывезли БПЛА, сотрудники силовых структур обнаружили вечером 1 февраля в Белоярском. Владельцем оказался таксист, который признался, что помогал незнакомцу выгружать товар. Полиция проверила дом, но ничего не обнаружила. К расследованию подключилась ФСБ.

Ранее в Верхотурье осудили опекуншу, которая потратила на себя 5 млн рублей, положенных ребёнку участника СВО.

Происшествия
Екатеринбург