URA.RU: у бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн
Екатеринбургский бизнесмен стал жертвой мошенников, которые заказали у него беспилотники якобы на нужды армии России на сумму в 20 млн рублей и украли товар.
Об этом пишет URA.RU.
Пару недель назад к предпринимателю обратился неизвестный из Красноярска. Он заявил о желании приобрести 45 квадрокоптеров и отправить их в зону СВО. Бизнесмен ответил, что отправит дроны с московского склада в Екатеринбург. При этом он сказал, что сам их заберёт.
1 февраля бизнесмену пришло уведомление, что груз выдан. Мужчина ничего не получал.
«Оказалось, что «покупатель» забрал товар по поддельному паспорту на имя Владислава», — поделился собеседник.
Автомобиль, при помощи которого злоумышленники вывезли БПЛА, сотрудники силовых структур обнаружили вечером 1 февраля в Белоярском. Владельцем оказался таксист, который признался, что помогал незнакомцу выгружать товар. Полиция проверила дом, но ничего не обнаружила. К расследованию подключилась ФСБ.
Ранее в Верхотурье осудили опекуншу, которая потратила на себя 5 млн рублей, положенных ребёнку участника СВО.