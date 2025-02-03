У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн

Екатеринбургский бизнесмен стал жертвой мошенников, которые заказали у него беспилотники якобы на нужды армии России на сумму в 20 млн рублей и украли товар.

Об этом пишет URA.RU.

Пару недель назад к предпринимателю обратился неизвестный из Красноярска. Он заявил о желании приобрести 45 квадрокоптеров и отправить их в зону СВО. Бизнесмен ответил, что отправит дроны с московского склада в Екатеринбург. При этом он сказал, что сам их заберёт.

1 февраля бизнесмену пришло уведомление, что груз выдан. Мужчина ничего не получал.

« О к а з а л о с ь , ч т о « п о к у п а т е л ь » з а б р а л т о в а р п о п о д д е л ь н о м у п а с п о р т у н а и м я В л а д и с л а в а » , — п о д е л и л с я с о б е с е д н и к .

Автомобиль, при помощи которого злоумышленники вывезли БПЛА, сотрудники силовых структур обнаружили вечером 1 февраля в Белоярском. Владельцем оказался таксист, который признался, что помогал незнакомцу выгружать товар. Полиция проверила дом, но ничего не обнаружила. К расследованию подключилась ФСБ.

Ранее в Верхотурье осудили опекуншу, которая потратила на себя 5 млн рублей, положенных ребёнку участника СВО.