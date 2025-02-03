На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса «Петропавловск»

Гендиректор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов был убит этим утром в рабочем кабинете, сообщает издание «Камчатское время».

В совершении преступления сознался 67-летний соучредитель гостиницы Валерий Трофимов, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По данным следствия, Трофимов зашел в кабинет Кузнецова и выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Это произошло из-за личной неприязни и разногласий по вопросам финансовой деятельности гостиницы, сообщил СК.

По документам убийца не являлся соучредителем гостиницы, говорит главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев:

Евгений Сиваев главный редактор газеты «Камчатское время» «Это эхо 1990-х. В 1990-е годы эту гостиницу крышевала часть преступной группировки. Группировкой командовал некто Шатен, это кличка, фамилия Шадхин. Он умер в 2010 году уже в СИЗО, в Матросской тишине в Москве. Насколько я понимаю, у него остались друзья и влияние в этой гостинице, хотя официально гостиница принадлежала Кузнецову Руслану, которого убили, и Наталье Пестиной. Других учредителей не было. И вдруг не так давно появляется некто, кто, насколько я понимаю, также имел отношение к этому гостиничному бизнесу, но официально его доля оформлена не была. Фамилия у него жены, Трофимов Валерий, он пришел к Кузнецову Руслану, случился какой-то сложный разговор. Видимо, Трофимов уже шел с намерением убить человека, потому что взял с собой ружье и застрелил. На Камчатке подобные случаи были, но это было в 90-х. Это не Москва, здесь все-таки все друг друга знают, для нас это некий шок. У Трофимова официальной доли не было, я так понимаю, доля была по понятиям. Слухи расходятся разные, я вам рассказал одну из версий».

О гостиничном комплексе «Петропавловск» и застреленном гендиректоре говорит главный редактор информагентства «Камчаткамедиа» Ольга Семенова.

Ольга Семенова, главный редактор информагентства «Камчаткамедиа»:

« Э т о н е б о л ь ш а я г о с т и н и ц а п о м е р к а м Москвы, для Петропавловска достаточно большая. Это трехэтажное здание, класс гостиницы не очень высокий, но тем не менее где-то примерно три звезды. Для Петропавловска-Камчатского неплохой уровень. Дело в том, что на Камчатке не очень хороший гостиничный фонд, он не очень большой, поэтому в гостинице «Петропавловск» могут останавливаться и достаточно обеспеченные люди. Про убитого известно, что он генеральный директор расположенной в здании гостиницы, ему 45 лет. Есть информация, что 67-летнему мужчине, который, собственно, и застрелил генерального директора, принадлежит один этаж в этой гостинице, но пока эта информация не подтверждена. Интересно, что человек застрелил, вызвал полицию и дождался ее. Это был настолько сильный конфликт, что он решил его только таким путем, понимая, что после этого он сядет надолго».

По данным из открытых источников, Кузнецову принадлежало 90% в ООО «Петропавловск». Владелицей еще 10% доли была его сестра Наталья Пестина.