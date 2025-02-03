Мошенники шлют фейковые письма ФСБ россиянам

Мошенники стали рассылать российским компаниям письма от имени ФСБ, в которых заявляют, что предприятия проверяют из-за "связей" их сотрудников с иноагентами. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Инвенторус", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Евгений Елфимов.

Поводом к проверке в письме могут указать "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных" или же "утечки информации из архива учреждения". По его словам, в фейковых письмах часто пишут, что сотрудникам, которых проверяют, нужно сообщить о беседе с куратором из спецслужбы по телефону.

Мошенники пишут, что информацию о проверке нельзя передавать третьим лицам, а для убедительности угрожают, что против сотрудников, якобы связанных с иноагентами, заведут уголовные дела. После этого злоумышленники могут обвинить сотрудника в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке. За то, чтобы не было последствий, мошенники запрашивают перевод денег.

Елфимов отметил, что при получении писем важно проверять адрес отправителя. Официальные сообщения от российских госорганов отправляются с доменов, принадлежащих государственным структурам (например, "gov.ru", "fssp.ru", "nalog.ru"). Если в домене ошибка, то письмо должно насторожить. Контактные данные, указанные в письме, нужно сверять с теми, которые есть на официальных сайтах госорганов.