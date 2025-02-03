Под Астраханью дроны атаковали газораспределительный завод

Беспилотные летательные аппараты атаковали газораспределительный завод под Астраханью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

" К м е с т у с т я н у т ы м а ш и н ы п о ж а р н о й с л у ж б ы " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и , о п у б л и к о в а н н о м в 4 : 0 4 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и .

По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время возгорания не видно, местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом.

Официальная информация пока не поступала. Незадолго до этого в городе Ахтубинске Астраханской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава населенного пункта Александр Сиваков призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Также беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Telegram-канал Baza сообщил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать.

По информации Telegram-канала Mash, в Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Местные жители отмечали, что украинские дроны пролетали низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов.