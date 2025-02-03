RMF FM: в Польше упал российский метеорологический зонд
В Польше упал российский метеорологический зонд. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
"Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские", — говорится в сообщении.
По информации журналистов, "устройство с маркировкой, написанной кириллицей", было найдено в Тренкуске. После обследования пожарные не выявили угрозы химической опасности, отметили авторы. 5 января сотрудники полиции польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве выясняли происхождение найденного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице.
По информации радиостанции RMF24, работники одного из лесничеств обнаружили объект недалеко от города Простки Элкского повята, они сообщили о находке в полицию. В марте 2024 года метеорологический зонд упал в Варминьско-Мазурском воеводстве.
За день до этого на территории Польши упали еще два похожих метеорологических зонда, однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки.