В Польше упал российский метеорологический зонд. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

" Р о с с и й с к и й м е т е о р о л о г и ч е с к и й ш а р у п а л н а п о л ь с к о й с т о р о н е г р а н и ц ы . О б ъ е к т , н а й д е н н ы й в о з л е О л ь ш т ы н а , о х р а н я ю т п о л и ц е й с к и е " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По информации журналистов, "устройство с маркировкой, написанной кириллицей", было найдено в Тренкуске. После обследования пожарные не выявили угрозы химической опасности, отметили авторы. 5 января сотрудники полиции польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве выясняли происхождение найденного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице.

По информации радиостанции RMF24, работники одного из лесничеств обнаружили объект недалеко от города Простки Элкского повята, они сообщили о находке в полицию. В марте 2024 года метеорологический зонд упал в Варминьско-Мазурском воеводстве.

За день до этого на территории Польши упали еще два похожих метеорологических зонда, однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки.