В Карелии идет охота за «сбежавшей» форелью
В Карелии форель ушла в свободное плавание из-за повреждения трех садков местного рыбоводного хозяйства, сообщают источники Telegram-канала Mash. После этого среди рыбаков наступило массовое помешательство — они пытаются выловить «потеряшек» и заработать на этом деньги.
44 тонны форели стоимостью 30 млн рублей сбежало из рыбного хозяйства в Карелии, — уточняется в сообщении.
Инцидент был зафиксирован в ночь на 30 января в Сортавальском районе. Уже четвертые сутки рыбаки не покидают своих насиженных мест. Стоимость рыбы на розничных рынках может достигать тысячи рублей за килограмм. Всего, по подсчетам любителей «тихой охоты», в воде «оказались» 30 млн рублей.
Полицейские расследуют инцидент с повреждением садков. Уточняется, что «побег» рыб сильно ударил по всему предприятию.
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Рыбаки при этом собираются в группы и выходят на охоту вместе. В социальных сетях даже появились соответствующие каналы, в которых обсуждаются удобные локации.
Ранее сообщалось об удачном улове рыбаков из индийского штата Тамилнад. Они поймали огромного ската весом свыше тонны. По их словам, манту попался в сеть во время рыбалки на расстоянии десяти морских миль (около 18,5 километра) от берега.