Росавиация: в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на работу

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Росавиация: в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на работу
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Представитель ведомства уточнил, что ограничения на работу аэропорта Волгограда были сняты в 5:45 мск. При этом аэропорт Астрахани возобновил работу в штатном режиме в 5:57 мск.

"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", написал Кореняко.

Несколькими часами ранее в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения. Речь шла о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Причины произошедшего не уточнялись. Позже Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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