Росавиация: в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на работу

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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Представитель ведомства уточнил, что ограничения на работу аэропорта Волгограда были сняты в 5:45 мск. При этом аэропорт Астрахани возобновил работу в штатном режиме в 5:57 мск.

" В р е м е н н ы е о г р а н и ч е н и я в в о д и л и с ь д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в г р а ж д а н с к и х В С " , — н а п и с а л К о р е н я к о .

Несколькими часами ранее в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения. Речь шла о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Причины произошедшего не уточнялись. Позже Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.