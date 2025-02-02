Пассажирский самолет вспыхнул во время взлета в США

Самолет Airbus A320 загорелся во время рейса Хьюстон — Нью-Йорк, пишет The New York Post со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США. Пассажиры рейса были эвакуированы.

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Пламя охватило одно из крыльев самолета рейса 1382 авиакомпании United Airlines, когда он пошел на взлет в международном аэропорту имени Джорджа Буша (IAH) в Хьюстоне. Пассажиры выбежали на взлетно-посадочную полосу, их доставили в терминал на автобусе.

На момент инцидента на борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Вылет рейса был перенесен. Обстоятельства, приведшие к пожару, не разглашаются.

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Ранее сообщалось, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку 29 января. В результате погибли 60 пассажиров и четверо членов экипажа самолета. В вертолете находились три человека, они также не выжили.

Позднее стало известно, что пилот самолета пытался уйти от столкновения с вертолетом. В последний момент воздушное судно сделало маневр, который может указывать на попытку избежать катастрофы.

Американская армия опубликовала полный список членов экипажа, которые находились на борту военного вертолета. Последним погибшим считается капитан Ребекка Лобах. Ее фамилию не озвучивали долгое время из-за требований близких родственников.