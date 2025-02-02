Shot: в Москве начался мощный пожар в ангаре с газовыми баллонами

Сильный пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. Telegram-каналы сообщают, что слышны взрывы и виден густой дым.

«Возгорание произошло в ангаре в 7-м проезде Марьиной Рощи. Внутри находятся газовые баллоны», передает telegram-канал Shot.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

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Как заявляет источник, крыша здания обрушилась. К месту возгорания вызван пожарный поезд. Объявлен ранг пожара 1бис.

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