Сильный пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. Telegram-каналы сообщают, что слышны взрывы и виден густой дым.

« В о з г о р а н и е п р о и з о ш л о в а н г а р е в 7 - м п р о е з д е М а р ь и н о й Р о щ и . В н у т р и н а х о д я т с я г а з о в ы е б а л л о н ы » , — п е р е д а е т t e l e g r a m - к а н а л S h o t .

По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

В Сергиевом Посаде произошел пожар

Как заявляет источник, крыша здания обрушилась. К месту возгорания вызван пожарный поезд. Объявлен ранг пожара 1бис.