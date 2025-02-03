Активы крупнейшего владельца складов в стране передали государству

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации в пользу государства акций и долей группы компаний Raven Russia. Об этом «Коммерсантъ».

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Отмечается, что под арест попали 17 компаний, владеющих совокупно двумя миллионами квадратных метров складских и транспортных терминалов.

Отмечается, что гонконгская компания Raven Property Group Limited, приобретая российские предприятия, систематически нарушала 57-ФЗ (О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества). Кроме того, Генпрокуратура установила, что предприятие игнорировало обязательное уведомление и получение согласия правительства на приобретение контроля над стратегическими активами.

В состав Raven Russia входят АО «Торос» и АО «Ресурс-Экономия» и другие компании, расположенные в различных российских регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Ранее стало известно, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств. В связи с этим Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100 процентов долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства.