Нейропсихологи рассказали, как умирали пассажиры рухнувшего в США самолета

Пассажиры самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk), умирали «целую вечность», объяснили изданию «Аргументы недели» нейропсихологи. Они объясняют это возрастающей при стрессе активностью головного мозга. В это время происходит всплеск нейронных образований и за мгновение обрабатывается такое количество информации, которое в спокойной обстановке анализируется часами.

Кроме того, попав в воду Потомака люди стали замерзать, отмечается в публикации. При температуре +2 градуса по Цельсию человек может выдержать в воде лишь десять минут. При этом пострадавших на дно тянула одежда. Этот момент для жертв катастрофы также продолжался целую вечность.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку 29 января. В результате погибли 60 пассажиров и четверо членов экипажа самолета. В вертолете находились три человека, они также не выжили.

Позднее стало известно, что пилот самолета пытался уйти от столкновения с вертолетом. В последний момент воздушное судно сделало маневр, который может указывать на попытку избежать катастрофы.