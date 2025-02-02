Летевший из Грузии в Петербург самолет совершил аварийную посадку

Самолет рейса ТбилисиСанкт-Петербург совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщает «112» в Telegram со ссылкой на неназванные источники.

Летевший в Петербург самолет совершил аварийную посадку
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По предварительной информации, причиной аварийной посадки стали технические проблемы с двигателем. Воздушное судно рейса A47040 приземлилось в Пулково в 19:25 по московскому времени. О пострадавших не сообщается.

Ранее самолет, летевший из Калининграда в Санкт-Петербург, резко сменил курс и аварийно сел другом месте. Причиной стало срабатывание индикации пожара в багажном отделении.

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