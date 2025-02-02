Россиянин приехал в Абхазию на отдых и пропал

Спасатели организовали поиски гражданина России в Абхазии. Мужчина пришел на озеро Рица и пропал, передает ТАСС со ссылкой на заявление экстренных служб.

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Житель Тюменской области 1986 года рождения поднялся на озеро Рица вечером в пятницу, 31 января. Сотрудники администрации парка предоставили ему ночлег.

Утром мужчина внезапно пропал. Он ушел и оставил на месте ночлега личные вещи и документы. После этого сотрудники парка отдыха обратились в МЧС.

« Я л и ч н о с о о б щ и л о б э т о м в М Ч С , и с т о г о в р е м е н и с п а с а т е л и М Ч С в м е с т е с н а ш и м и с о т р у д н и к а м и в е д у т п о и с к р о с с и я н и н а » , — з а я в и л д и р е к т о р Р и ц и н с к о г о н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а .

Ранее сообщалось, что 33-летний учитель истории пропал при странных обстоятельствах. Она написал в общий чат, что всех любит, и исчез.