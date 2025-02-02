Если бы покончившего с собой баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму кто-то выслушал, он бы не стал совершать самоубийство, предположил в разговоре с NEWS.ru Юрий, житель дома, расположенного по соседству с гостиницей, где произошла трагедия. По его мнению, у каждого в жизни бывают «хреновые минуты».

Я д у м а ю , ч т о е м у б ы л о б ы д о с т а т о ч н о п о г о в о р и т ь с к е м - т о п о д у ш а м . Б ы в а ю т , з н а е т е , в ж и з н и т а к и е х р е н о в ы е м и н у т ы . Н а д о , ч т о б ы п р о с т о в ы с л у ш а л и и п о с о ч у в с т в о в а л и … Б у д ь р я д о м ж и в а я д у ш а , п о л а г а ю , о н н е с о в е р ш и л б ы н е п о п р а в и м о г о . Н о , у в ы , р я д о м н и к о г о н е о к а з а л о с ь . . . — с ч и т а е т Ю р и й .

Как добавил собеседник, его жена видела, как в ночь самоубийства Тиммы в отель приехала скорая. В тот день, 17 декабря, она смотрела в окно, так как ждала домой их дочь.

Ж е н а с к а з а л а , ч т о к к о м у - т о в н а ш д о м п р и е х а л а с к о р а я п о м о щ ь . В е р о я т н о , к о м у - т о с т а л о п л о х о . . . О п р о и з о ш е д ш е й т р а г е д и и м ы у з н а л и т о л ь к о у т р о м . В е с ь д в о р т о л ь к о и г о в о р и л о б э т о м , и т е л е к а н а л ы « с к л о н я л и » н а ш а д р е с н а л е в о и н а п р а в о , — д о б а в и л Ю р и й .

Житель соседнего с отелем дома сомневается, что в смерти Тиммы есть криминальный след. По его наблюдениям, в кирпичном доме советской постройки хорошая слышимость, и если бы на спортсмена вдруг напали, то он стал бы обороняться и звуки драки точно бы долетели до других постояльцев и персонала гостиницы, которые пришли бы на помощь.

Ранее появились фотографии номера, где Янис провел последние дни жизни. Он арендовал его за 5000 рублей, так как другие классом выше были все заняты. В номере Тиммы было две комнаты. В первой находились комод и двуспальная кровать, напротив которой на стене висел телевизор. Под ним стояли небольшой стол и два стула. Во второй комнате находилась односпальная кровать, рядом с которой была расположена напольная вешалка.