«Мистика какая-то». Жители Красной Сопки о гибели пяти детей
Сосед семьи из красноярского села Красная Сопка, в которой умер уже пятый ребенок, назвал случившееся «мистикой». Об этом пишет РЕН ТВ.
В сентябре 2024 года в семье из села Красная Сопка четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет умерли от отравления. 2 февраля 2025 года в семье погиб «от механической асфиксии рвотными массами пятый ребенок» — трехмесячный малыш.
«Я вообще не понимаю. Вроде нормальные, работают. То ли мистика, то ли навел кто-то на них или еще что. Говорит, что проснулись, а ребенок мертвый, уже холодный даже», — отметил сельчанин.
Мужчина уточнил, что семья, в которой случилась трагедия, была совершенно обычной и непьющей.
Соседка пояснила, в свою очередь, что многодетная семья прожила в своем доме 11 лет. Вместе с тем, их почти никто не знал, супруги мало общались с односельчанами.
Отцу погибших детей в декабре 2024 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его супруге, по словам журналистов, также может быть предъявлено подобное обвинение.