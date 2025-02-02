«Мистика какая-то». Жители Красной Сопки о гибели пяти детей

Сосед семьи из красноярского села Красная Сопка, в которой умер уже пятый ребенок, назвал случившееся «мистикой». Об этом пишет РЕН ТВ.

В сентябре 2024 года в семье из села Красная Сопка четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет умерли от отравления. 2 февраля 2025 года в семье погиб «от механической асфиксии рвотными массами пятый ребенок» — трехмесячный малыш.

« Я в о о б щ е н е п о н и м а ю . В р о д е н о р м а л ь н ы е , р а б о т а ю т . Т о л и м и с т и к а , т о л и н а в е л к т о - т о н а н и х и л и е щ е ч т о . Г о в о р и т , ч т о п р о с н у л и с ь , а р е б е н о к м е р т в ы й , у ж е х о л о д н ы й д а ж е » , — о т м е т и л с е л ь ч а н и н .

Мужчина уточнил, что семья, в которой случилась трагедия, была совершенно обычной и непьющей.

Соседка пояснила, в свою очередь, что многодетная семья прожила в своем доме 11 лет. Вместе с тем, их почти никто не знал, супруги мало общались с односельчанами.

Отцу погибших детей в декабре 2024 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его супруге, по словам журналистов, также может быть предъявлено подобное обвинение.