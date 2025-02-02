Опознан третий пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в США

Пентагон идентифицировал третьего члена экипажа военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в США. Это женщина — 28-летний капитан Ребекка Лобак, сообщает CBS News.

Тело Ребекки Лобак было опознано в субботу. Пентагон сообщил, что она служила офицером авиации с июля 2019 года. Имела благодарности, была награждена медалями за службу национальной обороне и армейской лентой за заслуги.

Двое других военных, находившихся на борту вертолета Black Hawk, были идентифицированы как Эндрю Ивз (39 лет) и Райан Остин О'Хара (28 лет). Последний был командиром экипажа вертолета.

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Тела двух из трех солдат на данный момент извлечены из-под обломков вертолета Blackhawk, сообщает CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах,

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате крушения погибли 67 человек, включая уроженцев России.