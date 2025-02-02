Мужчина застрелил свою дочь из-за того, что она создавала видео в TikTok

Мужчина застрелил свою 14-летнюю дочь из-за ее публикаций в социальной сети для просмотра коротких видео TikTok. Инцидент произошел в городе Кветта на северо-западе Пакистана.

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Изначально обвиняемый Анвар уль-Хак утверждал, что его дочь Хира стала жертвой нападения неизвестных, однако позже на допросе он признался, что сам совершил преступление.

Школьница регулярно размещала контент в соцсетях, который ее отец считал «неприемлемым». Как сообщает The New York Times, родители девочки, иммигрировавшие в США, ожидали, что она будет следовать их культурным и религиозным традициям.

Незадолго до трагедии мужчина вернулся с семьей в Пакистан после 25 лет жизни в Нью-Йорке.

Похожая ситуация произошла в марте прошлого года в Индии. Мужчина расправился с дочерью из-за того, что она отказывалась выходить замуж. В материале говорится, что 55-летний фермер Говинд Сингх из округа Ханумангарх, штат Раджастхан, некоторое время пытался заставить свою 31-летнюю дочь Кришну выйти замуж, однако девушка сопротивлялась.