В Красноярском крае младенец умер в том же доме, где отравились четверо детей

Трехмесячный ребенок умер в семье из села Красная Сопка Назаровского района Красноярского края. Трагедия произошла накануне ночью в том же доме, где минувшей осенью четверо детей отравились после обработки помещения дихлофосом.

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Сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением тела трехмесячного мальчика в доме по улице Линайная упомянутого села.

Известно, что вечером 1 февраля мама уложила ребенка в детскую кроватку, и он уснул. Ночью женщина заметила, что сын мертв.

" П р и о с м о т р е м е с т а п р о и с ш е с т в и я м а л ь ч и к о б н а р у ж е н в с в о е й к р о в а т к е с п р и з н а к а м и а с п и р а ц и и р в о т н ы м и м а с с а м и . У с т а н а в л и в а ю т с я о б с т о я т е л ь с т в а с л у ч и в ш е г о с я . Р е ш а е т с я в о п р о с о в о з б у ж д е н и и у г о л о в н о г о д е л а " , - проинформировали в региональном главке СК.

Мальчик умер в том же доме, где в сентябре отравились, а затем скончались в больнице его брат и три сестры. Беременную мать и отца врачам удалось выходить. Вскоре в семье родился пятый ребенок, никаких патологий у него медики не зафиксировали.

По данным следователей, после осенней трагедии супруги сделали в доме ремонт. Глава семьи находится под следствием по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Согласно выводам экспертизы, причиной смерти детей стало отравление токсичным веществом (вероятно, дихлофосом, которым отец обильно опрыскивал помещение).