В Красноярском крае младенец умер в том же доме, где отравились четверо детей
Трехмесячный ребенок умер в семье из села Красная Сопка Назаровского района Красноярского края. Трагедия произошла накануне ночью в том же доме, где минувшей осенью четверо детей отравились после обработки помещения дихлофосом.
Сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением тела трехмесячного мальчика в доме по улице Линайная упомянутого села.
Известно, что вечером 1 февраля мама уложила ребенка в детскую кроватку, и он уснул. Ночью женщина заметила, что сын мертв.
"При осмотре места происшествия мальчик обнаружен в своей кроватке с признаками аспирации рвотными массами. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в региональном главке СК.
Мальчик умер в том же доме, где в сентябре отравились, а затем скончались в больнице его брат и три сестры. Беременную мать и отца врачам удалось выходить. Вскоре в семье родился пятый ребенок, никаких патологий у него медики не зафиксировали.
По данным следователей, после осенней трагедии супруги сделали в доме ремонт. Глава семьи находится под следствием по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Согласно выводам экспертизы, причиной смерти детей стало отравление токсичным веществом (вероятно, дихлофосом, которым отец обильно опрыскивал помещение).