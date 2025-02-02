Школьники, приехавшие на хореографический конкурс в столицу, могли отравиться виски, рассказал журналистам представитель гостиницы «Поречье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в субботу, 01 февраля, в отеле, в который заселились участники танцевального конкурса, который проводится в ДК «Капотня», и их сопровождающие.

Девятилетняя девочка заявила, что почувствовала себя плохо, затем об ухудшении состояния рассказали остальные участники ее группы. Родители вызвали скорую помощь. Врачи поставили предварительный диагноз — «кишечная инфекция».

В номере школьниц позже были обнаружены пустые бутылки из-под виски, пива и энергетиков. Правоохранители выясняют, кто именно из сопровождающих лиц привез алкогольные напитки.