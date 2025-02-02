Мужчина устроил взрыв во львовском отеле

Постоялец отеля во Львове подорвал неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщила полиция Львовской области в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на улице Городоцкой в одном из отелей Львова.

« П р е д в а р и т е л ь н о у с т а н о в л е н о , ч т о 4 4 - л е т н и й л ь в о в ч а н и н п о д о р в а л н е и з в е с т н о е в з р ы в н о е у с т р о й с т в о , н а х о д я с ь н а т р е т ь е м э т а ж е о т е л я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной также повредило окна и двери в номере.

По факту произошедшего украинские следователи возбудили уголовное производство по статье о хулиганстве. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

В ноябре сообщалось, что в городе Днепр на юго-востоке Украины водитель автомобиля, остановленного за нарушение правил дорожного движения, угрожал полицейским гранатой.