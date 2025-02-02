В "Роснано" отреагировали на дело топ-менеджеров компании
Компания «Роснано» активно взаимодействует с правоохранителями по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности, заявил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также Бориса Подольского и Марину Касенкову — по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности «Роснано», трое топ-менеджеров реклассифицировали финансовые обязательства, предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании.
«Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности», — отметил Фролов.
Директор уточнил, что умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами.
В Москве арестована топ-менеджер «Роснано»
Вместе с тем, пояснил Фролов, компания смогла погасить основную часть исторического долга, образовавшегося из-за действий прежнего руководства, за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30%, включая возмещение ущерба и выходов из активов.