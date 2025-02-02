В "Роснано" отреагировали на дело топ-менеджеров компании

Компания «Роснано» активно взаимодействует с правоохранителями по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности, заявил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также Бориса Подольского и Марину Касенкову — по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности «Роснано», трое топ-менеджеров реклассифицировали финансовые обязательства, предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании.

« К о м п а н и я а к т и в н о в з а и м о д е й с т в у е т с п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и о р г а н а м и , а т а к ж е п р е д п р и н и м а е т с в о е в р е м е н н ы е м е р ы п о н е д о п у щ е н и ю н а р у ш е н и й п р и о с у щ е с т в л е н и и ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и » , — о т м е т и л Ф р о л о в .

Директор уточнил, что умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами.

В Москве арестована топ-менеджер «Роснано»

Вместе с тем, пояснил Фролов, компания смогла погасить основную часть исторического долга, образовавшегося из-за действий прежнего руководства, за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30%, включая возмещение ущерба и выходов из активов.