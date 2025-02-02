В Петербурге иностранец попал в больницу после того, как в него выстрелил мужчина

В Петербурге правоохранители поймали молодого человека, которого подозревают в стрельбе по прохожему. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел на Обводном канале. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина идет по улице, но в какой-то момент с близкого расстояния стреляет по случайному прохожему. По данным Telegram-канала, в руках у молодого человека был пистолет с сигнальными снарядами.

« П о п а д а н и е т а к и м с н а р я д о м н а б л и з к о й д и с т а н ц и и к р а й н е т р а в м а т и ч н о , о с о б е н н о в о б л а с т ь л и ц а » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Пострадавшего направили в больницу, медики диагностировали у него ранение в области глаза и переломы носа.

Подозреваемым оказался 28-летний луганчанин, переехавший в Петербург. Во время стрельбы пострадал 48-летний иностранец.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о хулиганстве. У подозреваемого изъяли пистолет и две гильзы. О причинах стрельбы не сообщается.