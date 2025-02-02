Мальчик из России тяжело пострадал в Таиланде
Несчастный случай с малолетним мальчиком из Тувы произошел на отдыхе в Паттайе. Ребенок упал с высокой горки аттракциона и ударился головой о бетон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на мать пострадавшего.
Мать мальчика, Буяна Натпит рассказала, что на аттракционе ребенок потянулся за выпавшими очками для плавания и упал «с большой высоты прямо на бетонный пол».
Он потерял сознание, у него диагностировали контузию, сотрясение и множественные гематомы.
«Сейчас он без сознания. Уже четыре часа мы находимся в больнице. Прошу вас о помощи», — рассказала Буяна Натпит.
По ее словам, без денег операцию делать не будут. Услуги нейрохирурга обойдутся в 5 млн рублей.
Буяна начала собирать нужную сумму в соцсетях, но позже появилась информация что «сбор средств прекращён и есть надежда, что операция не потребуется».