Мальчик из России тяжело пострадал в Таиланде

Несчастный случай с малолетним мальчиком из Тувы произошел на отдыхе в Паттайе. Ребенок упал с высокой горки аттракциона и ударился головой о бетон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на мать пострадавшего.

Мать мальчика, Буяна Натпит рассказала, что на аттракционе ребенок потянулся за выпавшими очками для плавания и упал «с большой высоты прямо на бетонный пол».

Он потерял сознание, у него диагностировали контузию, сотрясение и множественные гематомы.

« С е й ч а с о н б е з с о з н а н и я . У ж е ч е т ы р е ч а с а м ы н а х о д и м с я в б о л ь н и ц е . П р о ш у в а с о п о м о щ и » , — р а с с к а з а л а Б у я н а Н а т п и т .

По ее словам, без денег операцию делать не будут. Услуги нейрохирурга обойдутся в 5 млн рублей.

Буяна начала собирать нужную сумму в соцсетях, но позже появилась информация что «сбор средств прекращён и есть надежда, что операция не потребуется».