Женщина, потерявшая пятого ребенка, может получить до двух лет тюрьмы

Женщина из Красноярского края, потерявшая пятого ребенка, может получить до двух лет лишения свободы. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил SHOT.

© Вечерняя Москва

Семья вернулась в дом в деревне Красная Сопка, где ранее погибли их четверо детей от отравления дихлофосом. После этой трагедии супруги провели там ремонт. Однако смерть трехмесячного мальчика не связана с предыдущим отравлением семьи. Малыш был совершенно здоров и находился на грудном вскармливании. Здоровье 32-летней Виктории и ее 34-летнего мужа Дмитрия также в норме.

Патологоанатомическое исследование состоится завтра. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против матери за причинение смерти по неосторожности, передает Telegram-канал.

1 февраля женщина уложила младенца спать, но ночью обнаружила его мертвым. Следователи предполагают, что ребенок срыгнул и захлебнулся рвотными массами. Виктория утверждает, что ее питание не изменилось, и она не знает причины произошедшего.В декабре главе семейства предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.