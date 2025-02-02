Прокуратура назвала возможную причину смерти младенца в красноярской семье

Причиной гибели грудного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно стала асфиксия из-за рвотных масс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В сентябре 2024 года СК сообщил о гибели детей 6, 11, 12 и 13 лет в селе Красная Сопка. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика.

По данным прокуратуры, инцидент с малышом произошел в воскресенье, 2 февраля. Тело ребенка обнаружила в кроватке его мать.

« З а х л е б н у л с я р в о т н ы м и м а с с а м и — п е р в а я п р и ч и н а . Н а с и л ь с т в е н н ы х с л е д о в н а м е с т е н е о б н а р у ж е н о , т о ч н у ю п р и ч и н у с м е р т и п о к а ж е т э к с п е р т и з а » , — у т о ч н и л и в в е д о м с т в е .

По данным следствия, с прошлым отравлением семьи дихлофосом смерть трёхмесячного малыша никак не связана. Мальчик был абсолютно здоров и находился на грудном вскармливании.

Журналисты отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении матери. Ей грозит до двух лет колонии.

В отношении отца детей уже возбуждено дело по той же статье, но ему грозит до четырёх лет, так как жертв было больше.