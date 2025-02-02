Прокуратура назвала возможную причину смерти младенца в красноярской семье
Причиной гибели грудного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно стала асфиксия из-за рвотных масс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
В сентябре 2024 года СК сообщил о гибели детей 6, 11, 12 и 13 лет в селе Красная Сопка. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика.
По данным прокуратуры, инцидент с малышом произошел в воскресенье, 2 февраля. Тело ребенка обнаружила в кроватке его мать.
«Захлебнулся рвотными массами — первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, с прошлым отравлением семьи дихлофосом смерть трёхмесячного малыша никак не связана. Мальчик был абсолютно здоров и находился на грудном вскармливании.
Журналисты отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении матери. Ей грозит до двух лет колонии.
В отношении отца детей уже возбуждено дело по той же статье, но ему грозит до четырёх лет, так как жертв было больше.