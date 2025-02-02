У дубайского шейха на Рублевке украли драгоценности на 30 млн рублей

У шейха из Саудовской Аравии и его русской супруги украли часы и драгоценности на 30 миллионов рублей во время показа дома на Рублевке. После визита мошенников в доме обнаружили устройства для прослушки, сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка Надежда и ее муж, дубайский шейх, решили продать особняк на Рублёвке, где они жили в России и переехать в ОАЭ. Дом выставили на продажу за 400 миллионов рублей. Однако под видом покупателей пришли мошенники с поддельными документами. После их ухода у арабского бизнесмена пропали дорогие часы и драгоценности.

Злоключения продолжились и после кражи. Когда Надежды и мужа не было дома, кто-то срезал все замки, отключил коммуникации и свет. Супруги вызвали специалистов по безопасности, которые обнаружили, что особняк прослушивался. Жучки нашли в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком.

Надежда считает, что экс-супруг мог передать мошенникам информацию о ней и ее новом дубайском муже.

Ранее мошенники обманули 29-летнюю российскую модель, осужденную в ОАЭ за покушение на шейха.