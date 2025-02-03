В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

Ответственность за удары по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже
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По ее словам, вину несут все государства, которые «продолжают упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями». Он добавила, что все причастные к этому удару понесут заслуженное наказание.

Об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России, стало известно вечером в субботу, 1 февраля.

Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что российские военные нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на такие военные преступления ВСУ, как удар по школе-интернату в Судже и бесчинства в Русском Поречном.

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Родион Мирошник
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