Стали известны подробности отравления детей в столичном отеле «Поречье»
Дети, пострадавшие от отравления в московском отеле «Поречье», прибыли поездом из Ростова-на-Дону для участия в хореографическом конкурсе в Доме культуры «Капотня». Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал собеседник, дети, у которых ухудшилось состояние, были вместе с родителями. Сначала вечером заболели две девочки, а утром еще четверо. Врачи, прибывшие на место, поставили диагноз — кишечная инфекция неизвестного происхождения, передает телеканал.
— Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
Госорган контролирует ход расследования.До этого стало известно, что накануне в отель заехали 111 человек.Мальчик из деревни Айдара Красноярского края скончался из-за острого отравления, съев дома котлету с избытком нитритной соли. В его смерти обвиняют отца. Уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.