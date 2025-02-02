Стали известны подробности отравления детей в столичном отеле «Поречье»

Дети, пострадавшие от отравления в московском отеле «Поречье», прибыли поездом из Ростова-на-Дону для участия в хореографическом конкурсе в Доме культуры «Капотня». Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Как рассказал собеседник, дети, у которых ухудшилось состояние, были вместе с родителями. Сначала вечером заболели две девочки, а утром еще четверо. Врачи, прибывшие на место, поставили диагноз — кишечная инфекция неизвестного происхождения, передает телеканал.

— В о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о с т . 2 3 8 У К Р Ф ( о к а з а н и е у с л у г , н е о т в е ч а ю щ и х т р е б о в а н и я м б е з о п а с н о с т и ж и з н и и з д о р о в ь я п о т р е б и т е л е й ) , — с о о б щ и л а п р о к у р а т у р а с т о л и ц ы в с в о е м Telegram-канале.

Госорган контролирует ход расследования.До этого стало известно, что накануне в отель заехали 111 человек.Мальчик из деревни Айдара Красноярского края скончался из-за острого отравления, съев дома котлету с избытком нитритной соли. В его смерти обвиняют отца. Уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.