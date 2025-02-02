Депздрав: в Москве ведутся эпидемиологические мероприятия после отравления детей

В Москве проводятся эпидемиологические мероприятия в связи с отравлением детей в гостинице «Поречье». Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

— Департамент здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводит необходимые эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле, — отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что состояние детей, пострадавших от отравления, удовлетворительное. Им оказывается медицинская помощь.

Специалисты московского управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» взяли пробы продуктов питания в отеле, а также биоматериал у заболевших, передает РИА Новости.

2 февраля стало известно о массовом отравлении в московском отеле «Поречье». По данным СМИ, накануне в отель заехали 111 человек, большинство из которых дети. Они прибыли для участия в танцевальном конкурсе. Как сообщили представители отеля, дети могли отравиться алкоголем.