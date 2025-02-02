CBS: при пожаре на НПЗ в Калифорнии пострадали шесть человек
В результате крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company в американском штате Калифорния пострадали шесть человек. Об этом передаёт CBS News.
Из-за пожара в городе Контра-Коста объявлен третий уровень тревоги. Местные власти призвали жителей ближайших районов укрыться дома и закрыть все окна.
«Могут пострадать люди с повышенной чувствительностью дыхательных путей. У некоторых жителей может возникнуть раздражение глаз, кожи, носа или горла», — говорится в материале.
В районе возгорания закрыто движение на некоторых автомагистралях. Причины происшествия неизвестны.
Ранее четыре человека пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Германии.