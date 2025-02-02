CBS: при пожаре на НПЗ в Калифорнии пострадали шесть человек

В результате крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company в американском штате Калифорния пострадали шесть человек. Об этом передаёт CBS News.

Из-за пожара в городе Контра-Коста объявлен третий уровень тревоги. Местные власти призвали жителей ближайших районов укрыться дома и закрыть все окна.

« М о г у т п о с т р а д а т ь л ю д и с п о в ы ш е н н о й ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю д ы х а т е л ь н ы х п у т е й . У н е к о т о р ы х ж и т е л е й м о ж е т в о з н и к н у т ь р а з д р а ж е н и е г л а з , к о ж и , н о с а и л и г о р л а » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

В районе возгорания закрыто движение на некоторых автомагистралях. Причины происшествия неизвестны.

Ранее четыре человека пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Германии.