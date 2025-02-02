Девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы

Минимум девять детей, которые приехали на танцевальный конкурс, пострадали из-за отравления едой в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Telegram-канал «SHOT»

По данным канала, на днях в отель «Поречье», который находится в Капотне, заселились 111 человек, большинство из которых дети. По предварительной информации, подростки приехали из Ростова на танцевальный конкурс, а сегодня они должны были выступать.

Ребятам стало плохо еще вчера вечером, но скорую помощь вызвали наутро.

Пока точной информации, отравились они в отеле или другой едой, нет. Но накануне вечером дети заказывали еду из доставки, узнали корреспонденты.

Накануне семь детей из Белгородской области госпитализировали в Ессентуках из санатория с признаками отравления. У детей было отмечено повышение температуры и симптомы отравления, они находятся под присмотром медиков в стационаре.