Младенец умер в красноярской семье, в которой четверо детей погибли от отравления

Грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей. Причина смерти младенца пока неизвестна, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

" У м е р т р е х м е с я ч н ы й р е б е н о к у с е м ь и и з п о с е л к а К р а с н а я С о п к а . Т е л о о б н а р у ж и л и в е г о к р о в а т к е . Р е б е н о к н а х о д и л с я и с к л ю ч и т е л ь н о н а г р у д н о м в с к а р м л и в а н и и . Д о э т о г о н а у ч е т е в м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и я х п о с о с т о я н и ю з д о р о в ь я н е с о с т о я л . В п о с л е д н и й р а з м а т ь к о р м и л а м а л ь ч и к а в п о л н о ч ь . О б с т о я т е л ь с т в а в ы я с н я ю т с я " , - с о о б щ и л а К л и м о в а .

В конце сентября 2024 года стало известно, что в поселке Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления погибли четверо детей. Их родители также попали в больницу с отравлением. Мать детей была на позднем сроке беременности. В ноябре 2024 года женщина родила здорового мальчика в перинатальном центре в Ачинске, семья вернулась в дом, где произошла трагедия.

Следствие изначально рассматривало две основные версии произошедшего: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

В декабре 2024 года отцу детей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.