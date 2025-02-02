Младенец умер в красноярской семье, в которой четверо детей погибли от отравления

Грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей. Причина смерти младенца пока неизвестна, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.
"Умер трехмесячный ребенок у семьи из поселка Красная Сопка. Тело обнаружили в его кроватке. Ребенок находился исключительно на грудном вскармливании. До этого на учете в медицинских учреждениях по состоянию здоровья не состоял. В последний раз мать кормила мальчика в полночь. Обстоятельства выясняются", - сообщила Климова.
В конце сентября 2024 года стало известно, что в поселке Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления погибли четверо детей. Их родители также попали в больницу с отравлением. Мать детей была на позднем сроке беременности. В ноябре 2024 года женщина родила здорового мальчика в перинатальном центре в Ачинске, семья вернулась в дом, где произошла трагедия.
Следствие изначально рассматривало две основные версии произошедшего: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.
В декабре 2024 года отцу детей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.