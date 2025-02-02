Союз армян РФ: задержание ученого Бабаяна сопоставимо с позорным судилищем

Задержание ученого Гариба Бабаяна за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади в Ереване, и аннотацию к нему сопоставимо с "позорным судилищем". Об этом заявил Союз армян России в своем Telegram-канале.
"Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (Карабаха. — "Газета.Ru") в Баку. В основе и того, и другого — ненависть к армянам", — говорится в сообщении.
В аннотации к видеозаписи, на которой, как утверждает автор, запечатлена группа азербайджанцев, поющих о Карабахе, содержится резкая критика в адрес армянских властей и сотрудников полиции за бездействие. В связи с распространением ролика было возбуждено уголовное дело.
Следователи считают, что мужчина, выложивший в интернет видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Служба нацбезопасности Армении заявила, что на видеозаписи присутствуют граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. 19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение "широкомасштабных провокаций", а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. После этого Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. Правоохранительные органы задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, а также некоторых других должностных лиц НКР. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре прошлого года заявил, что расследование уголовного дела завершено, после ознакомления с материалами дело передадут в суд.