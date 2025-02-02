Союз армян РФ: задержание ученого Бабаяна сопоставимо с позорным судилищем

Задержание ученого Гариба Бабаяна за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади в Ереване, и аннотацию к нему сопоставимо с "позорным судилищем". Об этом заявил Союз армян России в своем Telegram-канале.

" О б в и н е н и я с о с т о р о н ы в л а с т е й А р м е н и и в а д р е с 7 0 - л е т н е г о Г а р и б а Б а б а я н а и е г о з а д е р ж а н и е п о с в о е й ц и н и ч н о с т и и б е с ч е л о в е ч н о с т и с о п о с т а в и м о с п о з о р н ы м с у д и л и щ е м н а д л и д е р а м и А р ц а х а ( К а р а б а х а . — " Г а з е т а . R u " ) в Б а к у . В о с н о в е и т о г о , и д р у г о г о — н е н а в и с т ь к а р м я н а м " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В аннотации к видеозаписи, на которой, как утверждает автор, запечатлена группа азербайджанцев, поющих о Карабахе, содержится резкая критика в адрес армянских властей и сотрудников полиции за бездействие. В связи с распространением ролика было возбуждено уголовное дело.

Следователи считают, что мужчина, выложивший в интернет видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Служба нацбезопасности Армении заявила, что на видеозаписи присутствуют граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. 19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение "широкомасштабных провокаций", а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. После этого Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. Правоохранительные органы задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, а также некоторых других должностных лиц НКР. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре прошлого года заявил, что расследование уголовного дела завершено, после ознакомления с материалами дело передадут в суд.