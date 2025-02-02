Пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета в последний момент попытался уйти от столкновения с военным вертолетом при помощи маневра. Об этом со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте сообщает издание New York Post (NYP).

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« П и л о т п а с с а ж и р с к о г о с а м о л е т а , к о т о р ы й в р е з а л с я в в е р т о л е т и у п а л в р е к у П о т о м а к н а э т о й н е д е л е , в е р о я т н о , п о п ы т а л с я в п о с л е д н и й м о м е н т и з б е ж а т ь с т о л к н о в е н и я . О д н а к о м а н е в р б ы л в ы п о л н е н " в п о с л е д н ю ю с е к у н д у " , с л и ш к о м п о з д н о » , — у к а з а н о в м а т е р и а л е .

Отмечается, что в момент столкновения самолет находился на высоте 60 метров, а незадолго до этого он немного изменил угол наклона.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с самолетом в небе над Вашингтоном, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку важных персон и обеспечение бесперебойной работы правительства.