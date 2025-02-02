Столкнувшийся с самолетом вертолет служил "такси" для ВИП-персон

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, выполнял функции "такси для генералов". Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

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" В е р т о л е т а р м и и С Ш А B l a c k H a w k о т р а б а т ы в а л в ы п о л н е н и е о д н о й и з к л ю ч е в ы х з а д а ч п о д р а з д е л е н и я : т р а н с п о р т и р о в к у в ы с ш и х р у к о в о д и т е л е й С Ш А в б е з о п а с н у ю з о н у в с л у ч а е н а п а д е н и я н а с т о л и ц у " , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Газета утверждает, что произошедшая катастрофа подчеркнула риски выполнения сложных учебных миссий в "перегруженном воздушном пространстве Вашингтона".

Помимо этого, произошедшее привело к спорам о том, как следует выполнять роль такси в небе вокруг столицы.

Особенно в публикации было выделено воздушное пространство около национального аэропорта Рейгана. WSJ утверждает, что оно "пользуется дурной славой" среди пилотов из-за коротких взлетно-посадочных полос, а также сильной загруженности и ограничений воздушного пространства неподалеку от Белого дома и Пентагона.