WSJ: столкнувшийся с самолетом вертолет служил "такси" для ВИП-персон
Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, выполнял функции "такси для генералов". Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
"Вертолет армии США Black Hawk отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу", - говорится в публикации.
Газета утверждает, что произошедшая катастрофа подчеркнула риски выполнения сложных учебных миссий в "перегруженном воздушном пространстве Вашингтона".
Помимо этого, произошедшее привело к спорам о том, как следует выполнять роль такси в небе вокруг столицы.
Особенно в публикации было выделено воздушное пространство около национального аэропорта Рейгана. WSJ утверждает, что оно "пользуется дурной славой" среди пилотов из-за коротких взлетно-посадочных полос, а также сильной загруженности и ограничений воздушного пространства неподалеку от Белого дома и Пентагона.