В Курске арестовали еще одного фигуранта по делу о строительстве укреплений

В Курске заключили под стражу генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского по делу о хищении денег на возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы региональной судебной системы.

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« С у д и з б р а л в о т н о ш е н и и С и н ь г о в с к о г о м е р у п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у с р о к о м н а д в а м е с я ц а , п о 2 9 м а р т а 2 0 2 5 г о д а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По версии следствия, фигурант вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» обманом похитил не менее 51,6 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на территории региона.