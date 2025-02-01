В Курске арестовали еще одного фигуранта по делу о строительстве укреплений
В Курске заключили под стражу генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского по делу о хищении денег на возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы региональной судебной системы.
«Суд избрал в отношении Синьговского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 29 марта 2025 года», — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» обманом похитил не менее 51,6 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на территории региона.