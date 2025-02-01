Тела всех военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет в США

CBS: тела всех военных извлекли из вертолёта, врезавшегося в самолёт в США
В США спасатели извлекли тела оставшихся двух из трёх членов экипажа военного вертолёта, который врезался в Вашингтоне в пассажирский лайнер.
«Тела двух солдат были извлечены из-под обломков вертолёта Black Hawk, столкнувшегося с самолётом», — сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что речь идёт о мужчине и женщине — старшине Эндрю Ивсе и солдате, имя которого засекретили по просьбе семьи.
Ранее в США извлекли останки 41 погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне.
Также сообщалось, что Пентагон засекретил имя одного из членов экипажа вертолёта, разбившегося в США.