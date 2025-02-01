Тела всех военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет в США

В США спасатели извлекли тела оставшихся двух из трёх членов экипажа военного вертолёта, который врезался в Вашингтоне в пассажирский лайнер.

« Т е л а д в у х с о л д а т б ы л и и з в л е ч е н ы и з - п о д о б л о м к о в в е р т о л ё т а B l a c k H a w k , с т о л к н у в ш е г о с я с с а м о л ё т о м » , — с о о б щ а е т т е л е к а н а л CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что речь идёт о мужчине и женщине — старшине Эндрю Ивсе и солдате, имя которого засекретили по просьбе семьи.

Ранее в США извлекли останки 41 погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне.

Также сообщалось, что Пентагон засекретил имя одного из членов экипажа вертолёта, разбившегося в США.