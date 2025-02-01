Пожарно-спасательные отряды ликвидируют возгорание бани на площади 100 кв. м в станице Даховской, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, баня горит в популярном туристическом комплексе "Даховская слобода".

" Н а п у л ь т п о ж а р н о й о х р а н ы п о с т у п и л о с о о б щ е н и е о т о м , ч т о в с т а н и ц е Д а х о в с к о й п р о и з о ш л о в о з г о р а н и е б а н и . Н е з а м е д л и т е л ь н о н а м е с т о п р о и с ш е с т в и я н а п р а в л е н ы с и л ы М а й к о п с к о г о п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о г о г а р н и з о н а . П о п р и б ы т и и н а б л ю д а л о с ь о т к р ы т о е г о р е н и е . П л о щ а д ь п о ж а р а - 1 0 0 к в . м " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Информация о погибших и травмированных не поступала.