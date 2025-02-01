В станице Адыгеи горит баня на площади 100 кв. м
Пожарно-спасательные отряды ликвидируют возгорание бани на площади 100 кв. м в станице Даховской, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, баня горит в популярном туристическом комплексе "Даховская слобода".
"На пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в станице Даховской произошло возгорание бани. Незамедлительно на место происшествия направлены силы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии наблюдалось открытое горение. Площадь пожара - 100 кв. м", - говорится в сообщении.
Информация о погибших и травмированных не поступала.