В генконсульстве РФ прокомментировали нападение на россиян в Гоа

Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об инциденте с россиянами, произошедшем ночью в штате Гоа, рассказал пресс-секретарь дипмиссии в Мумбаи Николай Капустин. Об этом пишет ТАСС.

В генконсульстве РФ прокомментировали нападение на россиян в Гоа
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Дипломат отметил, что пострадавшие не обращались за консульской помощью.

«Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян», отметил Капустин.

Напомним, что в 2008 году на пляже Гоа была убита 15-летняя туристка из Великобритании. Власти штата на фоне этого запретили путешественникам находиться ночью на берегу моря.

В 2018 году, на фоне ряда криминальных инцидентов с туристами, местные власти напомнили о запрете на ночное купание и, кроме того, запретили употребление спиртных напитков на пляжах.

Ранее сообщалось, что в Индии двое злоумышленников с мачете напали ночью на российских туристов из Казани. Один из них получил резаные раны.