В генконсульстве РФ прокомментировали нападение на россиян в Гоа
Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об инциденте с россиянами, произошедшем ночью в штате Гоа, рассказал пресс-секретарь дипмиссии в Мумбаи Николай Капустин. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат отметил, что пострадавшие не обращались за консульской помощью.
«Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян», — отметил Капустин.
Напомним, что в 2008 году на пляже Гоа была убита 15-летняя туристка из Великобритании. Власти штата на фоне этого запретили путешественникам находиться ночью на берегу моря.
В 2018 году, на фоне ряда криминальных инцидентов с туристами, местные власти напомнили о запрете на ночное купание и, кроме того, запретили употребление спиртных напитков на пляжах.
Ранее сообщалось, что в Индии двое злоумышленников с мачете напали ночью на российских туристов из Казани. Один из них получил резаные раны.