В генконсульстве РФ прокомментировали нападение на россиян в Гоа

Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об инциденте с россиянами, произошедшем ночью в штате Гоа, рассказал пресс-секретарь дипмиссии в Мумбаи Николай Капустин. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что пострадавшие не обращались за консульской помощью.

« Г е н к о н с у л ь с т в о в к у р с е с и т у а ц и и , п р е д п р и н и м а е т п о п ы т к и п о л у ч и т ь о ф и ц и а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю о т в л а с т е й и к о н т а к т ы р о с с и я н » , — о т м е т и л К а п у с т и н .

Напомним, что в 2008 году на пляже Гоа была убита 15-летняя туристка из Великобритании. Власти штата на фоне этого запретили путешественникам находиться ночью на берегу моря.

В 2018 году, на фоне ряда криминальных инцидентов с туристами, местные власти напомнили о запрете на ночное купание и, кроме того, запретили употребление спиртных напитков на пляжах.

Ранее сообщалось, что в Индии двое злоумышленников с мачете напали ночью на российских туристов из Казани. Один из них получил резаные раны.